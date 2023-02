G20: India, riunione ministri Finanze e banchieri centrali il 24 e 25 febbraio a Bangalore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 sotto la presidenza dell’India si terrà il 24 e 25 febbraio a Bangalore, nel Karnataka, e sarà presieduta dalla ministra delle Finanze indiana, Nirmala Sitharaman, e dal governatore della Reserve Bank of India (Rbi), Shaktikanta Das. Il 22 febbraio ci sarà una riunione preparatoria a livello di vice. Lo riferisce la presidenza indiana del Gruppo. Alla riunione dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali sono attesi 72 delegati in rappresentanza dei Paesi membri, di quelli invitati e delle organizzazioni internazionali. i lavori si articoleranno in tre sessioni e riguarderanno il rafforzamento delle banche multilaterali di sviluppo per affrontare le sfide del XXI secolo; il finanziamento delle “città del domani” resilienti, inclusive e sostenibili; le infrastrutture digitali pubbliche per l’avanzamento dell’inclusione finanziaria e l’aumento della produttività. Si parlerà, inoltre, di questioni di economia globale e tassazione internazionale. A margine sono previsti eventi di approfondimento su temi come le criptovalute e i sistemi di pagamento per le transazioni transfrontaliere; è stata organizzata anche una visita all’Istituto indiano di scienza (Iis) dedicata all’innovazione tecnologica. Infine, è stato preparato un programma culturale e di escursioni. (segue) (Inn)