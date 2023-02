Sardegna: formazione, Giunta regionale approva linee guida per e-learning

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, su proposta dell’assessore del lavoro, Ada lai, nell’ultima seduta, ha approvato le linee guida per la formazione a distanza. “La formazione a distanza - afferma l’assessore del Lavoro Ada Lai - è un settore in espansione ed in continua evoluzione, che la pandemia ha consolidato, mostrando agli occhi di tutti il suo potenziale. Il contatto umano è l’interazione saranno sempre aspetti fondamentali per l'apprendimento - ha aggiunto Lai - ma è nostro dovere valorizzare e disciplinare anche questa modalità didattica come una grande opportunità per un sistema formativo moderno e al passo con i tempi, in grado di coinvolgere un maggior numero di persone e di sviluppare le competenze necessarie per inserirsi nel mercato del lavoro”. (segue) (Rsc)