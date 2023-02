Sardegna: formazione, Giunta regionale approva linee guida per e-learning (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento fa seguito all’accordo approvato in sede di Conferenza Stato Regioni di individuare, dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, degli standards minimi relativi alle modalità di erogazione della Formazione a Distanza, anche nei percorsi di formazione professionale regionale non regolamentata. In particolare, oltre a prendere atto delle modalità di calcolo della formazione a distanza nei casi ordinari, prevede la possibilità di riconoscere una percentuale superiore di E-learning (fino al 100 per cento del monte ore teorico) qualora tra i destinatari vi sia almeno un partecipante con specifiche necessità personali, le attività formative siano realizzate in base a particolari esigenze di programmazione territoriale o debbano essere armonizzate con le caratteristiche delle organizzazioni d’impresa. (Rsc)