Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

23 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore al Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello partecipa al conferimento dell'Ambrogino d'Oro ai cittadini milanesi insigniti della Stella al Merito del Lavoro nell'anno 2022. Alla cerimonia partecipano anche il Console Provinciale di Milano della Federazione Maestri del Lavoro, Mario Giambone e il Console Regionale della Lombardia della Federazione Maestri del Lavoro, Maurizio Marcovati.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza della Scala, 2 (ore 11)VARIEPresentazione del libro “Ucraina: grammatica dell’inferno”. Partecipano Filippo Poletti, autore del volume; Enrica Baccini, Responsabile Ufficio Studi di Fondazione Fiera Milano; i rappresentanti del Consolato generale d’Ucraina a Milano; Alberto Sinigallia, presidente della fondazione Progetto Arca; Caterina Calvino Prina, direttrice Accademia Ucraina di Balletto di Milano e gli operatori delle strutture di accoglienza di Progetto Arca.ridotto del Teatro Lirico “G. Gaber”, Via Larga, 14 (ore 11:30)Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervengono in occasione della loro visita a Micam, la mostra internazionale della calzatura; Mipel, la fiera internazionale della pelletteria; TheOneMilano, salone internazionale dell’outwear e dell’haut-a-porter e Homi Fashion&jewels, salone del bijoux e accessorio moda.Corso Italia, Rho Fieramilano, Rho (Mi), Piazza Micam X, padiglione 1 (ore 12)Incontro "Il Conflitto in Ucraina e il futuro per l'Europa". Partecipano Marco Imarisio, Inviato, Corriere della Sera; Alessandro Minuto Rizzo, Senior Advisor, ISPI; Presidente, NATO Defense College Foundation; Kateryna Pishchikova, Associate Research Fellow, Russia Caucaso e Asia Centrale, ISPI; Antonio Villafranca, Direttore della Ricerca, ISPI. L'incontro è promosso con Fondazione Corriere della Sera.Palazzo Clerici, via Clerici, 5 (ore 18)Incontro "Conversione ecologica, una sfida per il futuro" organizzato dal Comitato a sostegno di Elly Schlein Segretaria PD. Dopo un'introduzione di Chiara Braga, si parla di rigenerazione urbana con Luciana Dambra (Direzione PD Metropolitano), Luca Elia (Sindaco di Baranzate), Giorgio Ciarallo (Architetto), Stefano Casagrande (Urbanista) e poi di comunità energetiche con Stefano Facchi (Direzione Regionale PD), Alessandro Giungi (Consigliere Comunale a Milano), Gianluca Ruggieri (Università dell'Insubria), Mauro Mussin, Noemi Morrone, Associazione Verso la CER Campus Ghisolfa e altri/e. Concluderanno Arianna Censi (Assessora a Milano) e Franco Mirabelli (Senatore).Circolo Pd di via Hermada, 8 (ore 18)Il presidente della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro consegna il riconoscimento del “Tempo della Gentilezza” nella classe di Eccellenza al Volontario CRI Antonio Arosio, già Presidente del Comitato Regionale della Lombardia. Prevista la presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del questore Giuseppe Petronzi e del prefetto Renato Saccone.Comitato Croce Rossa Italiana, Via Pucci, 7 (ore 18)Inaugurazione della mostra "Giardino dei Giusti in mostra. La Memoria verde di Milano" che si terrà al Memoriale della Shoah di Milano. Intervengono: Roberto Jarach, Presidente Fondazione Memoriale della Shoah di Milano; Gabriele Nissim, Presidente Fondazione Gariwo; Marco Vigevani, Presidente Comitato Eventi Memoriale della Shoah di Milano; Pietro Kuciukian, Console onorario d'Armenia in Italia Saluti istituzionali: Mario Vanni, Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano. Introduce: Martina Landi, Responsabile coordinamento Fondazione Gariwo.Piazzale Safra, 1 (ore 19) (Rem)