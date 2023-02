Imprese: Elettronica parteciperà alla 30ma edizione dell'Idex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Elettronica parteciperà alla 30ma edizione della fiera Idex che si terrà presso l'Abu Dhabi National Exhibition Centre dal 20 al 24 febbraio. In questo periodo in cui gli Emirati Arabi Uniti hanno aumentato significativamente il proprio ruolo di Paese di stabilizzazione e riferimento per la pace nella regione, si legge in un comunicato, l’Idex 2023 è l'occasione per Elettronica per confermare il proprio impegno a supporto delle Forze armate degli Emirati rafforzando la relazione trentennale. Allo stand di Elettronica (06-A04) i visitatori possono saperne di più sul coinvolgimento di Elettronica con gli Emirati Arabi Uniti e scoprire le capacità che l'azienda italiana offre per affrontare le sfide di difesa e sicurezza di oggi e di domani, fornendo soluzioni EW all'avanguardia. L'azienda presenterà le sue soluzioni, capacità e prodotti applicabili ai domini aeronautico e navale. (segue) (Com)