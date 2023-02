Imprese: Elettronica parteciperà alla 30ma edizione dell'Idex (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il controllo e il dominio dello spettro elettromagnetico, che è alla base della moderna dottrina della difesa, non si limita alle tecnologie più avanzate, ma implementa anche l'ultima generazione dell'ultima generazione di intelligenza artificiale, analisi dei big data e sicurezza informatica. La lunga storia dei rapporti tra Elettronica ed Emirati Arabi Uniti inizia nei primi anni Novanta quando l'azienda italiana iniziò a fornire al Paese del Golfo apparati per la guerra elettronica (EW). Negli ultimi decenni Elettronica ha lavorato duramente con le sue controparti degli Emirati per garantire che il personale, le navi, i veicoli e gli aeromobili siano fortemente protetti da sistemi EW all'avanguardia che salvano vite e proteggono le piattaforme energetiche. (Com)