Arabia Saudita: al via oggi a Riad il Forum internazionale umanitario

20 luglio 2021

- Prende il via oggi nella capitale saudita la terza sessione del Forum internazionale umanitario di Riad, organizzato dal King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, sotto l’egida del re Salman bin Abdulaziz al Saud, in collaborazione con le Nazioni Unite e altre organizzazioni attive nel regno. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, il forum vede la partecipazione di leader di organizzazioni governative e non governative locali, del Golfo, arabe e internazionali, oltre a rappresentanti di organizzazioni internazionali che lavorano nel campo umanitario, esperti, ricercatori, donatori e quanti sono attivi nel settore, chiamati a discutere gli sviluppi relativi a questioni umanitarie e di soccorso in diversi Paesi del mondo. L’obiettivo è poi discutere delle modalità per mobilitare le risorse necessarie ad affrontare disastri e crisi imminenti, le sfide più urgenti e di come sviluppare soluzioni scientifiche innovative e sostenibili nel campo dell'azione umanitaria.(Res)