Medio Oriente: fonti stampa, l’Unione Africana ribadisce il proprio sostegno al popolo palestinese

- L’Unione africana ha ribadito il proprio sostegno al popolo palestinese e alla sua “legittima lotta contro l’occupazione israeliana”. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, con riferimento ai risultati dei lavori del 36esimo vertice dell’Unione africana, conclusosi ieri. In particolare, tra i diversi punti inclusi nella dichiarazione finale, i partecipanti all’incontro hanno espresso la propria condanna per la “perdurante intransigenza” di Israele, che ha respinto gli appelli dell’Autorità nazionale palestinese e della Comunità internazionale a impegnarsi in negoziati pacifici. Inoltre, riferisce “Wafa”, tutti gli Stati membri dell’Unione africana sono stati invitati a preservare lo status quo della città di Gerusalemme, considerando “qualsiasi azione israeliana o decisione di imporre leggi o giurisdizione giudiziaria e amministrativa nulla e contraria alle norme del diritto internazionale”.(Res)