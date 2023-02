Regno Unito: tasse su extra profitti danneggiano investimenti in energia rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Le tasse sugli extra profitti delle imprese energetiche stanno aumentando il costo dei progetti di energia rinnovabile fino al 50 per cento. Energy Uk, l'ente commerciale del settore, ha affermato che una tassa sui generatori di energia rinnovabile e il continuo cambiamento normativo stanno aumentando significativamente i costi e danneggiando la reputazione del Regno Unito tra gli investitori privati. L'associazione ha avvertito che il clima degli investimenti per la generazione a basse emissioni di CO2nel Paese è "significativamente peggiorato" negli ultimi mesi a causa dell'aumento dell'inflazione, dell'aumento dei tassi di interesse, delle difficoltà della catena di approvvigionamento e della maggiore concorrenza dall'estero. Energy Uk ha aggiunto: "Una tassa sui guadagni mal progettata ha causato preoccupazioni immediate per la fattibilità di nuovi progetti di energia pulita, in particolare le rinnovabili". (Rel)