Regno Unito: caro bollette, organismi commerciali lanciano allarme su riduzione aiuti da aprile

- Le imprese britanniche dovranno affrontare un forte rialzo dei costi energetici ad aprile perché i sostegni governativi si ridurranno, comportando un aumento delle bollette. È l’allarme lanciato da organismi commerciali e analisti e ripres dal quotidiano "Financial Times". Quest'inverno le aziende sono state tutelate contro gli elevati costi energetici grazie a un programma di sostegno iniziato a ottobre e che durerà fino alla fine di marzo. Tuttavia, dal prossimo aprile e fino ad aprile 2024, il sostegno diventerà molto meno generoso. Sebbene i prezzi all'ingrosso del gas siano diminuiti di circa la metà dalla fine di ottobre, restano ancora circa tre volte maggiori del loro livello prima dell'inizio della pandemia di coronavirus. La società di consulenza energetica Cornwall Insight ha avvertito di uno “strapiombo” che attende le imprese, alcune delle quali dovranno far fronte a un aumento del 70-80 per cento delle bollette dell'elettricità e del gas. Arjan Geveke, direttore del Gruppo degli utenti intensivi di energia, che comprende produttori di acciaio, prodotti chimici e ceramica, ha avvertito che il forte calo del sostegno da parte del governo rispetto ad altri Paesi europei potrebbe causare ad alcuni dei produttori britannici un crescente "svantaggio competitivo". (Rel)