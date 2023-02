Siria: esperto economia, necessari 10 miliardi dollari per ricostruire le aree terremotate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono necessari 10 miliardi di dollari per ricostruire le aree della Siria settentrionale colpite da un devastante terremoto il 6 febbraio scorso. Lo ha riferito un esperto di economia e consigliere del governo ad interim, Osama al Qadi, al quotidiano panarabo “Al Quds al arabi”, in un momento in cui le organizzazioni umanitarie locali attive nel nord della Siria hanno reso noto che il numero delle abitazioni completamente distrutte e a rischio crollo ammonta a circa 5.000, mentre il numero delle abitazioni rese inabitabili si avvicina a quota 23.000. Per Al Qadi, si tratta di aree già danneggiate prima del sisma, in quanto obiettivo degli attacchi delle forze siriane legate al presidente Bashar al Assad e dell’alleato russo. “Abbiamo bisogno di 10 mila edifici residenziali, e per ogni edificio è richiesto un milione di dollari, il che significa che abbiamo bisogno di 10 miliardi di dollari per ricostruire di nuovo la Siria settentrionale”, ha affermato l’esperto. Nel frattempo, l'organizzazione dei Coordinatori della risposta siriana ha fatto sapere che sono circa 900.000 le persone colpite dal terremoto, la maggior parte delle quali concentrate nelle aree di Harim, Al Jandiriya, Salqin, Armanaz, Azmarin e Atarib.(Lib)