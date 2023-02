Siria-Libano: presidente Assad riceve delegati del gruppo di amicizia siro-libanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria apprezza l’assistenza e il ruolo svolto dal Libano a livello umanitario per sostenere il governo di Damasco a seguito del devastante sisma del 6 febbraio scorso, fornendo aiuti di emergenza e ricevendo gli aiuti destinati nei territori siriani attraverso l'aeroporto e i porti libanesi. Lo ha affermato il presidente siriano, Bashar al Assad, nel corso di un incontro con alcuni membri del Comitato di amicizia e fratellanza siro-libanese, svoltosi ieri. Secondo quanto riferito dal quotidiano filogovernativo “Al Watan”, Assad ha evidenziato come i popoli di Siria e Libano siano legati da “un rapporto fraterno”, e “questa è la base su cui dovrebbero basarsi le politiche ufficiali per servire gli interessi comuni e affrontare le sfide”. Da parte loro, i membri della delegazione hanno espresso la solidarietà del popolo libanese verso la popolazione siriana e hanno sottolineato la necessità di rafforzare le relazioni bilaterali in diversi settori.(Lib)