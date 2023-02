Russia: Comitato investigativo avvia 152 procedimenti penali per discredito forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato investigativo russo ha avviato 152 procedimenti penali per dichiarazioni che gettano discredito verso le forze armate. Lo ha reso noto il direttore del Comitato investigativo, Aleksandr Bastrykin, intervistato dall'agenzia di stampa "Tass". "Sono stati avviati 152 procedimenti penali e 136 persone sono state inquisite; 53 casi penali sono stati esaminati in tribunale e sono già state emesse 16 condanne", ha precisato Bastrykin. Secondo il direttore del Comitato investigativo, la pena per questi atti dovrebbe essere molto severa. "Questo approccio è dettato dal tempo e molti sottovalutano chiaramente il pericolo pubblico di tali crimini. Dopotutto, false informazioni sulle azioni delle forze armate possono danneggiare non solo i cittadini, ma anche gli interessi dello Stato e della sicurezza pubblica", ha sottolineato Bastrykin. (Rum)