Germania: il ministero delle Finanze al lavoro sui tagli alle tasse per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze tedesco sta lavorando a tagli alle tasse sulle imprese al fine di rendere la Germania più attraente per gli investimenti. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le imprese fronteggiano infatti un onere tributario più elevato delle concorrenti di altri Paesi, con una media di circa il 30 per cento per le società di capitali. Nelle economie industrializzate, il dato è del 23,1 per cento e nell'Ue del 21,2 per cento. Nel caso delle società di persone tedesche, la soglia supera il 30 per cento, con massimi del 45 per cento. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, questi svantaggi per le aziende in Germania stanno diventando “sempre più evidenti quando si assumono decisioni di investimento”. Inoltre, il Paese è “in ritardo anche in altri fattori di localizzazione come i costi dell'energia, i lavoratori qualificati, la digitalizzazione e le infrastrutture”. Il carico fiscale per le imprese deve, quindi, essere adeguato un livello competitivo a livello internazionale. A ciò potrebbe contribuire una completa abolizione del contributo di solidarietà, ma anche un miglioramento della tassazione delle società di persone. Infine, dovrebbero essere migliorate le condizioni per i partenariati e l'aliquota fiscale dovrebbe essere abbassata al livello minimo concordato a livello globale, pari al 15 per cento. (Geb)