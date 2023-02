Arabia Saudita-Iraq: incontro tra ministri Interno, firmato memorandum su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della visita del ministro dell’Interno iracheno, Abdul Amir Kamel al Shammari, in Arabia Saudita, Baghdad e Riad hanno siglato un memorandum di intesa in materia di sicurezza, il primo di questo tipo dal 1983. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”, secondo cui l’intesa riguarda “forme di cooperazione in materia di sicurezza, scambio di opinioni e attivazione di operazioni congiunte per garantire maggiore sicurezza" a entrambi i Paesi. Nel corso della sua visita, Al Shammari è stato accolto dall’omologo saudita, Abdulaziz bin Saud bin Naif, con cui ha discusso delle modalità per rafforzare la cooperazione tra Iraq e Arabia Saudita nel settore della sicurezza, al fine di garantire maggiore stabilità e prosperità, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”.(Res)