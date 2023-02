Libia: rilasciato Abdullah Mansour, leader del regime di Gheddafi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il Governo di unità nazionale (Gun) della Libia ha rilasciato Abdullah Mansour, leader del regime guidato dal defunto colonnello Muammar Gheddafi, per motivi di salute. Stando a quanto riferisce il sito di informazione “Al Wasat”, Mansour era detenuto da circa nove anni in una prigione di Tripoli, dopo essere stato consegnato nel febbraio 2014 dalle autorità del Niger all’allora governo di Ali Zeidan. Ora l’uomo, riferiscono fonti “Nova”, è stato trasferito nuovamente nel Paese africano, a bordo di un aereo partito dall’aeroporto di Mitiga. “Ringrazio il pubblico ministero e il procuratore militare per la loro risposta agli sforzi compiuti da tutte le parti per liberare il detenuto Abdullah Mansour. Chiedo a tutti i libici di sostenere gli sforzi di riconciliazione volti a porre fine all'ingiustizia su tutti e ovunque”, ha commentato sulla propria pagina Facebook il premier del Gun, Abdulhamid Dabaiba. (Lit)