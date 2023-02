Iran: fonti Onu, Tehran ha arricchito l'uranio sino all'84 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha arricchito il suo uranio sino ad una percentuale di purezza dell'84 per cento, vicino al 90 per cento solitamente individuato come soglia dell'uranio di gradazione militare ("weapons-grade"). E' quanto riscontrato dagli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), secondo tre fonti diplomatiche citate dal quotidiano "Wall Street Journal". Come ricorda il quotidiano, l'Iran produce uranio altamente arricchito con un livello di purezza del 60 per cento sin dal 2021. Secondo le fonti, Tehran per il momento non starebbe accumulando scorte di uranio arricchito all'84 per cento, ma il fatto che sia arrivato ad arricchirlo sino a tale soglia di purezza confermerebbe le ambizioni nucleari del Paese. L'Aiea ha commentato le indiscrezioni di stampa in merito al nuovo livello di arricchimento dell'uranio iraniano, rilanciate per prima dall'agenzia d'informazione economica "Bloomberg", e ha riferito di essere impegnata a "discutere con l'Iran i risultati di recenti attività" di ispezione effettuate dall'agenzia. L'Aiea non ha però ancora pubblicato un rapporto per gli Stati membri, azione che viene solitamente intrapresa in risposta a progressi nel programma nucleare di Tehran. (Was)