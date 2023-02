Usa: governatore Florida DeSantis, spostare agenzie federali da Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron deSantis, ha suggerito di decentralizzare le agenzie del governo federale, attualmente concentrate a Washington, per contrastare "l'accumulazione di potere" nella capitale. "A D.C. si è accumulato troppo potere, e il risultato è uno stato burocratico distaccato che ci domina e ci impone il suo volere", ha detto DeSantis nel corso di una intervista al quotidiano "New York Post". "C'è una lunga serie di cose da fare per ri-costituzionalizzare il governo, ma distribuire le agenzie federali in altre parti del Paese potrebbe aiutare a ridurre gli effetti di questa accumulazione di potere", ha affermato il governatore, ritenuto il principale avversario di Donald Trump alle prossime primarie repubblicane per le elezioni presidenziali Usa del 2024. (Was)