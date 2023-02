Imprese: il fondatore di Alibaba Jack Ma si trova in Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miliardario Jack Ma, fondatore del colosso cinese dell'e-commerce Alibaba, si trova a Melbourne, in Australia. Lo scrive l'agenzia d'informazione economia "Bloomberg". La tappa di Ma in Australia è parte di un viaggio globale che ha riportato l'imprenditore a trascorrere mesi in diversi luoghi importanti del suo passato: Ma si è infatti avvicinato alla famiglia Morley, che negli anni Ottanta, quando era ragazzo, lo invitò a visitare Newcastle nel Nuovo Galles Meridionale. L'imprenditore cinese si è sempre tenuto in contatto con la famiglia, e nel 2017 ha istituito un fondo universitario da 20 milioni di dollari a nome del suo defunto mentore Ken Morley. Ma è perlopiù sparito dai riflettori due anni fa, dopo aver criticato apertamente i regolatori cinesi, e accusato le grandi banche statali del Paese di avere una "mentalità da banco dei pegni". (segue) (Was)