Imprese: il fondatore di Alibaba Jack Ma si trova in Australia (2)

- Da allora entrambe le compagnie fondate da Ma -Ant e Alibaba - si sono scontrate con seri ostacoli regolatori: le autorità cinesi hanno bloccato l'offerta pubblica iniziale da 37 miliardi di dollari di Ant, e hanno imposto ad Alibaba una sanzione da 2,8 miliardi di dollari per violazione delle norme antitrust lo scorso anno. L'assenza di Jack Ma dalla Cina è coincisa anche con il progressivo irrigidimento delle misure di contenimento anti-pandemiche in Cina: Ma è proprietario di una casa ad Hangzhou, vicino a Shanghai, metropoli dove ha sedeAlibaba e sottoposta a durissimi lockdown tra aprile e maggio dello scorso anno, nonché teatro di parte delle proteste verificatesi in diverse città cinesi alla fine dello scorso anno, contro la politica "zero-Covid" attuata dal governo cinese. Lo scorso anno Ma è vissuto per un certo periodo in Giappone, dove secondo il "Financial Times" ha condotto una vita di "basso profilo". Nei mesi scorsi ha visitato la Thailandia e Hong Kong. (Was)