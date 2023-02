Malesia: ministro Commercio internazionale Tengku Zafrul convocato da autorità anticorruzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, ha dichiarato nei giorni scorsi che il suo governo non ha influenzato in alcun modo le indagini delle autorità anti-corruzione a carico del Partito indigeno unito della Malesia, principale forza di opposizione del Paese. Il premier ha risposto così alle accuse del segretario generale di Bersatu, Hamzah Zainudin, secondo cui il governo ha usato le autorità anti-corruzione come strumento politico per "uccidere" la credibilità delle forze di opposizione. Il commissario capo dell'Agenzia anti-corruzione della Malesia ha annunciato il 6 dicembre scorso l'apertura di una indagine a carico del Ppbm per la presunta malversazione di 142 milioni di dollari utilizzati dal precedente governo durante la pandemia. Il mese scorso Azam ha annunciato il congelamento dei fondi del partito. (Fim)