Thailandia: crediti deteriorati settore bancario in calo al 2,73 per cento alla fine di dicembre

- Il totale dei crediti deteriorati del settore bancario della Thailandia è calato al 2,73 per cento del totale del credito bancario del Paese alla fine di dicembre 2022, in calo rispetto al 2,77 per cento di settembre. Lo ha riferito la banca centrale di quel Paese, secondo cui il miglioramento dell'indicatore riflette il progredire del processo di ristrutturazione del debito. Il sistema bancario thailandese ha mantenuto la propria solidità in termini di livelli di capitale, previsioni di perdite e liquidità. Nel corso del 2022 i prestiti sono aumentati del 2,1 per cento, meno rispetto al 6,5 per cento registrato l'anno precedente. (segue) (Fim)