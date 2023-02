Brasile: inondazioni nel litorale di San Paolo, almeno 36 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno 36 morti il bilancio delle inondazioni causate dalle forti piogge registrate nel fine settimana sul litorale di San Paolo, in Brasile. Le tempeste hanno provocato allagamenti, smottamenti, interrotto per ore alcune delle principali vie di comunicazione e costretto decine di residenti ad abbandonare le loro abitazioni. Stando alle informazioni della protezione civile, nella zona nord del litorale, il volume delle precipitazioni registrate nelle ultime 24 ore ha superato quello atteso per tutto il mese di febbraio. Il governatore dello Stato di San Paolo, Tarcisio de Freitas, ha decretato lo stato di calamità nelle località più colpite dalle piogge, e cancellati gli eventi in programma per Carnevale. Elicotteri della polizia militare e aerei dell'esercito sono sulla zona per operazioni di soccorso. Nella giornata di oggi è attesa la visita del presidente, Luiz Inacio Lula da Silva. (Brb)