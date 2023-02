Colombia: da Parlamento Perù mozione politica contro Petro, non intaccata relazione tra Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di dichiarare persona "non grata" il presidente della Colombia, Gustavo Petro, è una decisione di "carattere politico" adottata dal Parlamento del Perù, che, non impegnando il popolo, "non compromette la storica relazione" tra i due Paesi. Lo scrive il ministero degli Esteri della Colombia "prendendo atto" della mozione votata a fine settimana dal Congresso. Petro, da sempre critico con la destituzione e l'arresto dell'ex presidente peruviano, Pedro Castillo, aveva da ultimo censurato l'operato delle forze di sicurezza nella repressione delle proteste in corso a Lima. Nella nota, il ministero "ribadisce la sua fiducia che la democrazia e lo Stato di diritto" possano servire a risolvere "l'attuale congiuntura", attraverso "un dialogo sociale ampio e inclusivo". Bogotà confida nel fatto che, "viste le storiche relazioni di fratellanza", i due Paesi possano continuare a lavorare assieme su un'ampia agenda di temi, da quelli ambientali a quelli della sicurezza, da quelli migratori a quelli della lotta al traffico di stupefacenti. La nota si conclude con una nuova condanna "ai recenti fatti di violenza occorsi in Perù, che hanno compito l'integrità dei cittadini tanto civili quanto componenti della forza pubblica", esprimendo solidarietà a tutte le vittime. (segue) (Mec)