Colombia: da Parlamento Perù mozione politica contro Petro, non intaccata relazione tra Paesi (3)

- Non è questo il primo confronto a distanza che la Colombia e il governo di Dina Boluarte consumano da quando si è aperta la crisi politica in Perù. A gennaio, il ministero degli Esteri del Perù aveva "consegnato all'ambasciata colombiana una nota di protesta per il nuovo atto di ingerenza del presidente Gustavo Petro in questioni di politica interna, una condotta non conforme alle norme del diritto internazionale”. Petro aveva nell'occasione puntato il dito contro l’irruzione delle Forze di Polizia peruviane nell’Università Nazionale Maggiore di San Marco (Unmsm), a Lima, chiedendo la convocazione urgente di una riunione del consiglio dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa). (segue) (Mec)