Paesi Bassi: manifestanti armati di torce minacciano ministra Finanze Kaag (2)

- Il ministro degli Affari esteri Wopke Hoekstra ha definito "una vergogna assoluta" che Kaag sia stato nuovamente molestata. “E’ necessario che tutti, compresi tutti i politici, facciano il loro lavoro normalmente, in totale sicurezza. Ascoltare e parlare tra loro è importante. Soprattutto se non si è d'accordo”, ha detto Hoekstra. Kaag, infatti, era stata già sottoposta a delle minacce lo scorso anno: all’inizio del mese un uomo, noto come Max van den B., è stato condannato in appello per aver minacciato la ministra con una torcia accesa di fronte a casa sua. L’uomo si era fermato dinnanzi all’abitazione di Kaag urlando degli slogan cospirazionisti, un episodio che ha portato a un aumento della sicurezza della ministra. (Beb)