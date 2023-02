Corea del Nord: Pyongyang lancia due missili balistici dopo il lancio di un Icbm (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha confermato di aver lanciato nella tarda serata di venerdì 17 febbraio un missile balistico intercontinentale come avvertimento per Washington e Seul, affermando che l'esercitazione riuscita "a sorpresa" dimostra le sue capacità di "contrattacco nucleare mortale". Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ordinato una "esercitazione di lancio" a sorpresa. Un missile Hwasong-15 è stato poi lanciato dall'aeroporto di Pyongyang nel pomeriggio coreano, secondo l'agenzia statale "Kcna". Il primo test di un Hwasong-15 è stato condotto da Pyongyang nel 2017. In risposta, le forze armate della Corea del Sud hanno annunciato di aver organizzato manovre aeree congiunte con gli Stati Uniti, mobilitando aerei stealth e almeno un bombardiere americano a lungo raggio B-1B. "L'esercitazione ha dimostrato il dispiegamento tempestivo e immediato di attività di deterrenza estese degli Stati Uniti nella penisola coreana", a testimonianza della "forza schiacciante" degli alleati, ha dichiarato il ministero della Difesa sudcoreano in una nota. (segue) (Git)