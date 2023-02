Usa: disastro ferroviario Ohio, Buttigieg preme per rafforzamento standard di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario dei Trasporti degli Stati Uniti, Pete Buttigieg, ha scritto una lettera all'amministratore delegato della compagnia ferroviaria Norfolk Southern, Alan Show, sollecitandolo a sostenere un rafforzamento degli standard di sicurezza del settore. "Scrivo per sottolineare l'urgente necessità da parte di Norfolk Southern di dimostrare che l'azienda sostiene standard di sicurezza più elevati, nel contesto delle preoccupazioni crescenti per le conseguenze ambientali del suo deragliamento nell'Ohio nord-orientale", afferma la missiva. L'invio della lettera giunge quasi tre settimane dopo il gravissimo disastro ferroviario verificatosi nell'Ohio, dove il deragliamento di un treno che trasportava un ingente carico di sostanze tossiche velenose ha causato danni ambientali di portata potenzialmente catastrofica. Nelle settimane successivi all'incidente, sono progressivamente aumentate le polemiche per l'apparente opacità dello Stato federale in merito ai rischi per la salute delle comunità coinvolte nell'incidente. (segue) (Was)