Usa: disastro ferroviario Ohio, Buttigieg preme per rafforzamento standard di sicurezza (2)

- Sotto accusa c'è anche la compagnia ferroviaria Norfolk Southern, che ha decretato col beneplacito delle autorità dell'Ohio la "detonazione controllata" del carico di sostanze chimiche, innescando una violentissima esplosione e contaminando riserve idriche in una vasta regione del Paese. Norfolk Southern è accusata di aver condotto per anni costose campagne di lobbying, ottenendo un rilassamento degli standard di sicurezza che avrebbe contribuito a causare l'incidente. Ha destato sdegno tra i cittadini dell'Ohio anche il disinteresse dell'azienda a farsi carico delle conseguenze del disastro: Norfolk Southern, che ha recentemente annunciato piani di riacquisto azionario miliardari, ha infatti annunciato una donazione di appena 24 mila dollari alla croce rossa locale, e ha rifiutato qualsiasi confronto diretto con le vittime. (Was)