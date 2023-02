Usa: arcivescovo Los Angeles trovato senza vita nella sua casa, si indaga per omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo senza vita dell'arcivescovo cattolico di Los Angeles, David O'Connell, è stato ritrovato nel fine settimana nella sua abitazione. Lo ha reso noto ieri il dipartimento dello Sceriffo della Contea di Los Angeles, secondo cui l'arcivescovo sembra essere morto a causa di una ferita d'arma da fuoco, e le autorità stanno indagando per omicidio. Il vescovo di Los Angeles, José H. Gomez, ha dichiarato che la comunità cattolica californiana è "profondamente turbata e addolorata da questa notizia". "Sono scioccato e non ho parole per esprimere la mia tristezza", ha aggiunto il vescovo. (Was)