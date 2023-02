Indo-Pacifico: negoziatore Zebedee, Regno Unito beneficerà accordo libero scambio Cptpp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il negoziatore del Regno Unito per l'ingresso nell'Accordo globale e progressivo di partenariato trans-Pacifico (Cptpp), Graham Zebedee, ha affermato che l'adesione del Paese europeo all'accordo apporterebbe significativi benefici agli altri membri. In un editoriale pubblicato dal quotidiano "Nikkei" assieme alla commissaria britannica per il Commercio nell'Asia-Pacifico, Natalie Black, Zebedee evidenzia che la cooperazione è essenziale per far fronte alle problematica economiche globali, incluse quelle derivanti dagli anni di pandemia e dal conflitto in Ucraina. "Quest'anno la regione indo-pacifica ha l'opportunità di cementare relazioni multilaterali più profonde e rafforzare il commercio estero, dal momento che il Regno Unito punta a completare i negoziati per accedere" al Cptpp, hanno scritto i due funzionari. Zebedee e Black ricordano che il Regno Unito è un investitore di primo piano nelle economie della regione: "Al 2021, lo stock di investimenti britannici nei Paesi membri del Cptpp ha raggiunto 117,3 miliardi di sterline (141,6 milioni di dollari). Tale dato include oltre 43 miliardi di sterline di investimenti in servizi finanziari e più di 7 miliardi di sterline in servizi professionali, tecnici e scientifici", precisano Zebedee e Black. (segue) (Git)