Giappone: registrato per la prima volta deficit semestrale di scambi merci elettroniche

- Il Giappone ha registrato un disavanzo di 81,2 miliardi di yen (605 milioni di dollari) del commercio di apparecchi elettronici nella seconda metà del 2022. Lo certificano i dati pubblicati dal governo del Giappone, che prima d'ora non aveva mai registrato una bilancia semestrale negativa degli scambi in tale categoria. Secondo il ministero delle Finanze giapponese, tra luglio e dicembre scorsi le esportazioni apparecchi elettronici sono ammontate a 9.230 miliardi di yen, in crescita del 13,9 per cento annuo, ma le importazioni sono aumentate del 17,2 per cento a 9.310 yen. Le importazioni di semiconduttori e altri componenti elettronici sono aumentate per effetto della ripresa delle attività produttive dopo la pandemia. Il deficit riflette però la crescente delocalizzazione della produzione di apparecchi elettronici da parte delle aziende giapponesi. Il Paese è finito agli antipodi rispetto agli anni Novanta, quando vantava il primato mondiale dell'alta tecnologia, e l'elettronica da sola era valsa a Tokyo un attivo commerciale annuo di quasi 8 mila miliardi di yen. (segue) (Git)