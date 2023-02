© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato al ministero il ministro dell’Economia del Perù Alex Contreras. Al centro del cordiale colloquio - riferisce una nota - le prospettive del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), le opportunità per le imprese italiane in Perù e le turbolenze nel commercio internazionale. (Res)