Business news: Cina-Ecuador, conclusi negoziati tecnici per accordo libero scambio

- Cina ed Ecuador hanno concluso i negoziati tecnici per la firma di un accordo di libero scambio, iniziati nel 2022. Lo ha riferito il ministero del Commercio cinese, al termine di una riunione in formato video tenuta dalle rispettive squadre negoziali. La Cina ritiene che l’accordo con lo Stato del Sudamerica rivestirà “un ruolo positivo” nella promozione dello sviluppo “sostenuto e diversificato” di commercio e investimenti. L’anno scorso, il commercio bilaterale ha raggiunto un record di 13 miliardi di dollari, in aumento del 20 per cento su base annua. (Res)