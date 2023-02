Business news: Argentina, Banca centrale lascia invariato il tasso di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur a fronte di un ulteriore aumento dell'inflazione, la Banca centrale argentina (Bcra) ha deciso di non intervenire sul tasso di interesse, confermando il 75 per cento deciso a settembre 2022. "Il direttivo della Banca Centrale della Repubblica Argentina ha mantenuto invariato il tasso di politica monetaria e continuerà ad agire con prudenza dinanzi all'evolversi dell'inflazione", si legge in una nota. In settimana l'istituto nazionale di statistica (Indec) certificava un aumento dei prezzi pari al 6 per cento su mese e al 98,8 per cento su anno, cifre superiori alle previsioni degli analisti. Si tratta però, prosegue la Bcra nel comunicato, di un aumento quasi totalmente motivato da rincari "stagionali", come verdure e turismo, e dagli aumenti su prodotti regolati (trasporti, gas e comunicazione". L'inflazione di base, "che riflette il comportamento tendenziale del livello dei prezzi, si è collocato a un livello simile a quello di dicembre (5,4 per cento)". In questo modo, prosegue la nota, "i tassi di interesse continuano in terreno positivo in termini reali, il che garantisce la protezione del risparmio in pesos e contribuisce a mantenere fisse le aspettative sui cambi, favorendo il processo deflazionistico". (Res)