Ucraina: Blinken ha messo in guardia Wang Yi dall'assistenza militare cinese alla Russia

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha messo in guardia il responsabile della diplomazia cinese, Wang Yi, riguardo le conseguenze di un eventuale aiuto militare diretto della Cina alla Russia nel contesto della crisi in Ucraina. Lo ha affermato lo stesso Blinken in una intervista trasmessa dall'emittente televisiva "Nbc News" ieri, all'indomani dell'incontro tra i due funzionari a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Nel corso dell'intervista a "Nbc News", Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti sono preoccupanti dalla possibilità che Pechino stia considerando di fornire assistenza militare offensiva alla Russia. Il segretario ha spiegato di aver informato Wang che iniziative in tal senso "avrebbero gravi conseguenze per le nostre relazioni". "Esistono diversi tipi di assistenza letale che (la Cina) sta almeno considerando di fornire (alla Russia), inclusi sistemi d'arma", ha dichiarato Blinken. L'incontro di sabato tra Blinken e Wang giunge in un contesto di forte tensione tra le due potenze globali: poche ore prima del colloquio, Wang aveva definito "isterica" la reazione degli Stati Uniti all'individuazione del pallone sonda cinese sullo spazio aereo Usa, e aveva sollecitato Washington ad "affrontare e riparare i danni" causati alle relazioni bilaterali "dall'uso indiscriminato della forza" contro il pallone cinese abbattuto all'inizio di questo mese. (Was)