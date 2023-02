Ucraina: aumentano pressioni sulla Casa Bianca per la fornitura di caccia a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è oggetto di pressioni crescenti da parte di parlamentari statunitensi e di funzionari ucraini, che chiedono a Washington di concedere al più presto a Kiev aerei da combattimento F-16. Lo scrive il quotidiano "The Hill", secondo cui le richieste in tal senso stanno diventando sempre più pressanti con l'avvicinarsi del primo anniversario del conflitto in corso in Ucraina. Tra i principali promotori della fornitura di aerei da combattimento moderni all'Ucraina, "The Hill" cita il presidente della commissione Affari esteri della Camera, il repubblicano Michael McCaul. Inoltre, secondo recenti indiscrezioni di stampa, funzionari ucraini starebbero conducendo una serrata campagna di pressione al Congresso federale nel tentativo di convincere la Casa Bianca a decretare l'invio di aerei da guerra. Nelle scorse settimane, dopo aver autorizzato l'invio di 31 carri armati Abrams all'Ucraina, Biden aveva nuovamente escluso la possibilità di fornire a Kiev aerei da combattimento; funzionari del governo Usa hanno successivamente precisato che Washington non si opporrebbe alla decisione di Paesi alleati di inviare aerei da combattimento all'Ucraina. (Was)