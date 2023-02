Business news: Taiwan, presidente Tsai a omologo Paraguay, sì ad incremento degli scambi per rilanciare economie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Taiwan auspicano di continuare a cooperare con le controparti in Paraguay per rilanciare le rispettive economie e gli scambi in diverse aree. Lo ha dichiarato la presidente taiwanese Tsai Ing-wen durante un incontro tenuto con l’omologo paraguaiano, Mario Abdo Benitez, in visita a Taiwan. Taipei e Assunzione devono rispondere in modo compatto alle sfide poste dalla diffusione del Covid-19, dal cambiamento climatico e dall’espansione dell’autoritarismo, ha detto Tsai, che ha espresso fiducia nel contributo che le parti possono apportare alla stabilità internazionale. (Res)