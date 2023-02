Governo: Berlusconi, da Montaruli gesto responsabile e meritorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- “Desidero esprimere vicinanza e sostegno ad Augusta Montaruli per il gesto responsabile e meritorio compiuto ieri. Non avendo alcun obbligo di dimettersi, ha dimostrato una grande e non scontata coscienza delle Istituzioni, tutelandole e proteggendole da futili e strumentali provocazioni alimentate da più parti”. Questo il messaggio pubblicato sui social network dal presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che aggiunge: “Sono certo che quanto accaduto non fermerà l'impegno politico ed istituzionale di Augusta, da sempre connotato da competenza, serietà e determinazione”. (Rin)