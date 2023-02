Egitto: il governo annulla il prezzo obbligatorio del riso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Egitto ha annullato il prezzo obbligatorio per il riso, che potrà essere venduto al costo di mercato. Lo ha annunciato il ministero dell'Approvvigionamento del Cairo. Il riso è il principale bene alimentare per i cittadini del Paese arabo più grande in termini di popolazione, soprattutto in vista del mese di Ramadan, durante il quale i musulmani digiunano dall'alba al tramonto. Lo scorso settembre, il Consiglio dei ministri egiziano ha fissato il prezzo del riso bianco a 18 sterline (meno di 0,5 dollari). Per entrare in vigore, la decisione deve essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. I cittadini in Egitto stanno soffrendo una grave crisi legata alla disponibilità del riso che è improvvisamente diminuita nei mercati. Inoltre, è aumentato il costo del riso non sovvenzionato. Il governo ha annunciato una gara per l'importazione di riso bianco per far fronte alla crisi attuale. Sebbene il Paese fosse un esportatore, l'Egitto ha ridotto le coltivazioni per preservare le risorse idriche. (Cae)