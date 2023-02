Imprese: Tajani su superbonus, abbiamo evitato disastro finanziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto sul superbonus è servito ad "evitare un disastro finanziario", ora si puo' cercare di migliorare il testo per aiutare le aziende. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani a "Controcorrente". "Era inevitabile approvare il decreto sul superbonus. Eravamo arrivati a quasi 110 miliardi di credito acquisito, se questa somma fosse stata aggiunta al debito nazionale sarebbe stato impossibile fare altre cose per il bene dei cittadini. Abbiamo evitato un disastro finanziario, ora si puo' cercare di migliorare il testo per sostenere le aziende", ha detto Tajani, spiegando che il parlamento sarà ora "invitato a presentare dei correttivi che auspico possano aiutare".(Res)