Business news: Adr, Aerolineas Argentinas annuncia nuove frequenze tra Roma e Buenos Aires

- Aerolíneas Argentinas ha annunciato l’aumento delle frequenze tra Roma e Buenos Aires. A partire dal prossimo 15 aprile sono previste 4 frequenze settimanali. I voli partiranno da Roma Fiumicino il lunedì, mercoledì, il venerdì e il sabato alle 19.15 con arrivo a Buenos Aires alle 4.40, favorendo le coincidenze con i voli in partenza dalla capitale argentina verso le principali destinazioni turistiche. Inoltre a partire dal 9 luglio e per tutto il 2023 le frequenze settimanali passeranno a 5, il lunedì, mercoledì, venerdì, il sabato e la domenica. “L’aumento dei voli tra Roma e Buenos Aires ci rende orgogliosi", lo ha dichiarato in una nota Claudio Neri, Country General Manager di Aerolíneas Argentinas, “e riflette l’ottimo andamento registrato nei mesi scorsi. La rotta tra Roma e Buenos Aires è fondamentale per continuare ad ampliare l'offerta per il turismo ricettivo in Argentina, di primaria importanza per lo sviluppo economico di tutto il settore turistico". “Accogliamo con grande piacere l’aumento delle frequenze del volo su Buenos Aires" ha dichiarato Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. “Aerolineas Argentinas è un partner di lungo corso di Aeroporti di Roma e l’Argentina, Paese storicamente legato all’Italia, trova nella connettività diretta con Roma, il primo elemento di unione sociale, culturale ed economico tra due nazionalità così vicine”. (Res)