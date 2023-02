Business news: El Salvador, ministra Esteri in visita ufficiale in Vietnam, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri di El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, ha effettuato una visita in Vietnam dopo una tappa in India. La ministra ha incontrato il primo ministro del Vietnam, Pham Minh Chinh, al quale ha espresso la necessità di “aumentare i legami commerciali e di amicizia”, secondo quanto rende noto il ministero degli Esteri salvadoregno. Il primo ministro vietnamita, per parte sua, ha espresso interesse a rafforzare la cooperazione in ambito economico e delle esportazioni. In India la ministra ha incontrato l’omologo indiano, Subrahmanyam Jaishankar. Le parti, recita un comunicato del ministero degli Esteri indiano, hanno avuto una “buona discussione” sulle relazioni bilaterali, compresi i legami politici ed economici, e hanno deciso di rafforzare la cooperazione nei settori dell'assistenza sanitaria, delle attività solari, formazione e di espandere il commercio e le relazioni tra i rispettivi popoli. I due hanno anche discusso questioni regionali e internazionali di reciproco interesse. (Res)