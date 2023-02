Business news: Argentina, cinese Chery, investimento da 400 milioni di dollari per produrre auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica cinese Chery investirà 400 milioni di dollari in Argentina per aprire uno stabilimento in grado di produrre, entro il 2030, 100mila veicoli all'anno. Un investimento, riassumono i media locali, in grado di creare circa seimila posti di lavoro diretto, e che si sposa con i progetti di sfruttamento del litio, minerale cruciale per le batterie elettriche: queste verranno infatti prodotte con manodopera locale nella provincia settentrionale di Jujuy, dall'impresa cinese Gotion. L'intesa è stata siglata nella città cinese di Wuhu, alla presenza del vicepresidente di Chery Internationale, Zhang Shenhan, il ministro dell'Industria dell'Argentina, José Mendiguren, e l'ambasciatore argentino in Cina, Sabino Vaca Narvaja. (Res)