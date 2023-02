Parma: De Corato (Fd'I), solidarietà a Meloni per minacce ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia più totale vicinanza al nostro presidente Giorgia Meloni per gli insulti e le minacce ricevute oggi. Trovo squallido, orrido ed agghiacciante il volantino che il Centro Sociale di Parma ha realizzato, in cui augura la morte al nostro premier". Lo afferma l'onorevole di Fratelli d'Italia e vice presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Riccardo De Corato, sulle minacce di morte al premier Meloni da parte del Centro sociale di Parma e della cena organizzata questa sera da "il Cantiere" negli stabili occupati di via Monte Rosa 84 a Milano. "Mi chiedo e vorrei sapere dove è finita la sensibilità nei confronti dei diritti delle donne, tanto acclamata da un determinato mondo politico e culturale. Per esempio - scrive ancora - l'ex presidente della Camera Boldrini e l'onorevole Serracchiani, oggi, non hanno nulla da dire? Nel frattempo, a Milano, i membri del Centro sociale "Cantiere" hanno organizzato per questa sera una festa per sostenere le spese legali dello stesso Centro e, come loro stessi hanno scritto, "la lotta paga ma costa!". Purtroppo, nel capoluogo lombardo, "ai membri dei Centri Sociali, agli Antagonisti e ai No-Global, il centrosinistra concede tutto, sempre e comunque. Addirittura, questa sera, permette loro di organizzare una cena nei locali occupati abusivamente da molto tempo in via Monte Rosa 84. Come al solito, Sindaco e Giunta, in silenzio tombale", conclude De Corato.(Rin)