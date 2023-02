© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo francese Emmanuel Macron. Abbiamo discusso "della cooperazione in materia di difesa e l'avvicinamento della pace. Ha riassunto i risultati delle recenti visite e ha discusso dei prossimi eventi diplomatici, in particolare, sull'attuazione della nostra Formula per la pace in dieci fasi", ha scritto Zelensky su Twitter. (Kiu)