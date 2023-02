Iran-Ue: telefonata tra Borrell e ministro degli Esteri Amirabdollahian, focus su nucleare e diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario fermare le violazioni dei diritti umani, fermare il sostegno alla guerra di aggressione della Russia e fermare la detenzione ingiustificata dei cittadini dell'Ue. Lo ha detto l'Alto rappresentante della politica estera dell'Ue, Josef Borrell su Twitter, dopo un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri dell'Iran, Hussein Amirabdollahian. "L'Iran ha urgente bisogno di cooperare con l'agenzia internazionale per l'energia atomica", ha aggiunto. Da parte sua, il capo della diplomazia di Teheran ha scritto su Twitter: "Stasera al telefono con Borrell abbiamo discusso dei legami Iran-Ue, del Jcpoa - l'accordo sul nucleare iraniano - , della cooperazione dell'Iran con l'agenzia internazionale per l'energia atomica, e degli sviluppi in Ucraina". "Ho sottolineato che l'Iran fa affidamento sulla sua gente e questo è stato dimostrato ancora una volta l'11 febbraio (festa nazionale) di quest'anno", ha aggiunto Amirabdollahian. (Res)