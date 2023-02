© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella guerra in corso in Ucraina l'Italia ha inviato solo materiale difensivo e continuerà lungo questa strada, non siamo in guerra. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani a "Controcorrente". "L'Italia sta aiutando l'Ucraina a difendersi ma non invierà materiale bellico" offensivo, ha detto Tajani, ribadendo la necessità che Kiev possa garantire la sua difesa.(Res)