Roma: 50enne ucciso a coltellate nei pressi della stazione valle Aurelia

- Un uomo di circa 50 anni è stato ucciso a coltellate, alle 19 circa di oggi, in via Anastasio II, nei pressi della stazione valle Aurelia a Roma. La vittima, di origini filippine, è stata trovata a terra, esanime, dagli agenti delle volanti allertati da passanti. Per lui, all'arrivo dei soccorritori, non c'era nulla da fare. Da una prima ricostruzione, secondo quanto si apprende, la vittima sarebbe stata aggredita da un gruppo di persene per indicare le quali si sta ancora indagando. (Rer)