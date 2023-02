Iraq: creata commissione congiunta Erbil-Baghdad per futura legge sugli idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo regionale di Erbil e l'esecutivo federale di Baghdad hanno formato una commissione congiunta per studiare e preparare i dettagli di una potenziale legge sugli idrocarburi, dopo l'incontro odierno della delegazione dell'esecutivo di Erbil con quella di Baghdad nella capitale irachena. "Domenica è stata creata una commissione congiunta tra Erbil e Baghdad per gestire il progetto di petrolio e gas. La delegazione del governo della regione del Kurdistan ha discusso oggi la questione con i rappresentanti del ministero del Petrolio iracheno", ha riferito oggi l'ufficio per i media di Erbil. La delegazione curda si è recata oggi a Baghdad per discutere dei progressi recentemente compiuti durante i precedenti incontri con le autorità federali sui problemi in sospeso tra i due, vale a dire la quota dei proventi degli idrocarburi di Erbil del bilancio federale e una legge sugli idrocarburi attesa da tempo. Le relazioni tra Erbil e Baghdad si sono inasprite dopo che il governo federale dell'Iraq ha tagliato la quota di Erbil del bilancio federale nel 2014. (Res)